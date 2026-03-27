Россиян с циститом предупредили о смертельной опасности

Уролог Гадзиян предупредил о риске рака мочевого пузыря из-за цистита

Уролог Марк Гадзиян предупредил, что россияне с циститом могут столкнуться со смертельной опасностью. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как объяснил Гадзиян, хроническое воспаление мочевого пузыря повышает риск развития рака этого органа. Он уточнил, что такое воспаление может возникнуть из-за длительного цистита и мочекаменной болезни или после установки катетера, отметил доктор.

При этом врач добавил, что хроническое воспаление не является главным фактором риска развития опасной патологии. «Курение табака — ведущий фактор риска, повышающий вероятность заболевания в три-четыре раза из-за ароматических аминов в дыме, которые выводятся с мочой и повреждают слизистую», — подчеркнул Гадзиян. Среди других причин возникновения рака он назвал связанную с канцерогенами работу, шистосомоз. Кроме того, риск этого заболевания увеличивается в пожилом возрасте.

