16:32, 18 марта 2026

Названа скрытая причина развития рака кишечника у молодых людей

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom

Американский биоинженер и исследователь Якопо Ферруцци назвал возможный фактор развития рака кишечника у молодых людей. Об этом сообщает HuffPost.

По словам Ферруцци, скрытая причина раннего развития колоректального рака может быть связана с эластичностью тканей кишечника. У молодых пациентов с диагнозом «рак» эти ткани значительно жестче, чем у людей старшего возраста с аналогичным заболеванием. «Это натолкнуло нас на мысль, что жесткость тканей может создавать благоприятные условия для развития рака на ранних стадиях жизни», — объяснил эксперт.

Ферруцци добавил, что понимание этих механизмов поможет улучшить диагностику, а также разработать эффективные меры для предотвращения заболевания.

Ранее онколог и проктолог Александр Григорьев предупредил, что риск развития рака кишечника выше у курильщиков. По его словам, в сигаретах и смесях для электронных сигарет много канцерогенов, которые провоцируют онкологические процессы.

