Россиянам рассказали о нюансах устройства на несколько работ сразу

Эксперт Подольская: Россияне могут официально устроиться сразу на две работы

Граждане России могут официально устроиться сразу на две работы и более. В том случае, если это оформлено как совместительство, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Работа одновременно на двух и более местах официально допускается и регулируется Трудовым кодексом РФ в форме совместительства. При этом основное место работы остается приоритетным», — отметила она.

Эксперт также уточнила, что трудовая книжка ведется только по основному месту работы. По совместительству учет осуществляется отдельно. При этом запись в трудовую вносится только по желанию сотрудника.

