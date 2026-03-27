Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:59, 27 марта 2026

Россиянам рассказали о нюансах устройства на несколько работ сразу

Марина Совина

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Граждане России могут официально устроиться сразу на две работы и более. В том случае, если это оформлено как совместительство, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Работа одновременно на двух и более местах официально допускается и регулируется Трудовым кодексом РФ в форме совместительства. При этом основное место работы остается приоритетным», — отметила она.

Эксперт также уточнила, что трудовая книжка ведется только по основному месту работы. По совместительству учет осуществляется отдельно. При этом запись в трудовую вносится только по желанию сотрудника.

Ранее сообщалось, что юную британку не взяли на работу в риелторскую компанию, потому что ее автомобиль сочли слишком старым. 18-летняя Алана Томпсон Френч из Ноттингемшира рассказала, что в декабре 2025 года подала заявку на позицию стажера в агентство недвижимости haart.

Также сообщалось, что ошибки работодателей при подаче обязательной отчетности могут привести к риску потери трудового стажа, который важен для расчета пенсии. Об этом заявила аналитик Президентской академии Татьяна Подольская.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok