17:27, 27 марта 2026

Россияне стали общаться новым способом

Обмен контентом в соцсетях стал способом общения для более чем 70 % россиян
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Контент в социальных сетях стал инструментом для общения между россиянами. 75 процентов участников опроса, в котором приняли участие 1 033 человека, сообщили, что пересылают друзьям и близким клипы, истории и другие публикации. Об этом «Ленте.ру» стало известно из пресс-релиза компании.

Среди пользователей 25-35 лет показатель пересылки выше: 83 процента отправляют увиденный контент друзьям и близким, из них 74 процента переходят к общению в переписке.

37 процентов опрошенных признались, что делятся клипами и историями, чтобы почувствовать себя ближе к другому человеку. Таким образом, короткий видеоконтент становится способом начать обсуждение и новым языком онлайн-общения — наряду со словами, стикерами, эмодзи и звонками.

Отмечается, что 40 процентов пользователей считают одним из главных способов делиться эмоциями онлайн короткие видео, 43 процента — истории. Близким друзьям их пересылают 63 процента, друзьям по интересам — 31, партнерам — 30 процентов.

По словам 73 процентов респондентов, чем сильнее эмоция от контента, тем выше желание поделиться им. Главный триггер — смех. 63 процента участников исследования испытывали его при просмотре вертикальных видео, 42 процента пересылали то, что их рассмешило.

Второй триггер — ощущение «это про меня или про нас». Таким контентом делятся 39 процентов опрошенных. Вызывающие тревогу или ощущение важности темы пересылают намного реже — об этом заявили 17 процентов.

