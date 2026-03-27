Россиянин подрался в магазине из-за трех пачек бууз

Суд дал 2,5 года судимому бурятцу, избившему работника магазина из-за бууз

Суд приговорил к 2,5 года колонии строгого режима судимого жителя Улан-Удэ, который пытался вынести из магазина три пачки бууз и подрался с работником. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, мужчина только недавно освободился из мест лишения свободы и находился под надзором. Тем не менее он нарушал все запреты — гулял по ночам и даже переехал в другое место. А в один из дней судимый бурят подвыпил, пришел в магазин и схватил три пачки бууз. Пытаясь выйти без оплаты, он избил сотрудника торгового зала.

Суд расценил его действия как грабеж с применением насилия. Мужчина полностью признал вину.

Ранее в поселке Уптар Магаданской области загорелось здание исправительной колонии.