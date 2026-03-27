13:14, 27 марта 2026Силовые структуры

Россиянин подрался в магазине из-за трех пачек бууз

Суд дал 2,5 года судимому бурятцу, избившему работника магазина из-за бууз
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Суд приговорил к 2,5 года колонии строгого режима судимого жителя Улан-Удэ, который пытался вынести из магазина три пачки бууз и подрался с работником. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, мужчина только недавно освободился из мест лишения свободы и находился под надзором. Тем не менее он нарушал все запреты — гулял по ночам и даже переехал в другое место. А в один из дней судимый бурят подвыпил, пришел в магазин и схватил три пачки бууз. Пытаясь выйти без оплаты, он избил сотрудника торгового зала.

Суд расценил его действия как грабеж с применением насилия. Мужчина полностью признал вину.

Ранее в поселке Уптар Магаданской области загорелось здание исправительной колонии.

    Последние новости

    Каллас отреагировала на предложение США о выводе ВСУ из Донбасса

    Россиянин полтора года проходил с осколком в глазу после атаки украинского БПЛА

    В России спрогнозировали массовое закрытие малого бизнеса

    Орбан раскрыл деталь дела о перевозке украинских денег

    Россиянин подрался в магазине из-за трех пачек бууз

    Неработающая дочь стала причиной задержания российского чиновника

    Изгнанный из России Сабуров займется увеличением пенисов

    Все пляжи Анапы пообещали открыть к 1 июня

    Путин созвонился с лидером постсоветской страны

    Госдума не поддержала новую уголовную статью для автоподставщиков

    Все новости
