11:06, 27 марта 2026Силовые структуры

Здание исправительной колонии загорелось в российском поселке

Пожарные тушат здание на территории исправительной колонии в поселке Уптар
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Здание на территории исправительной колонии загорелось в поселке Уптар. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МЧС по Магаданской области.

По данным ведомства, в поселке горит крыша здания на площади 15 квадратных метров. Пожарные уже занимаются тушением огня. «На пожар реагирует 40 человек и 10 единиц техники», — уточнили в МЧС. Информации о возможных пострадавших пока нет.

В прошлом году пожар произошел на территории исправительной колонии № 1 Соликамска (Пермский край). Позже выяснилось, что горел лесопильный цех на площади 800 квадратных метров. Работы в нем были приостановлены.

