Россиянин с камнем набросился на пассажира маршрутки из-за одной просьбы

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:23, 27 марта 2026

Екатеринбуржец с камнем набросился на пассажира из-за просьбы не материться
Майя Назарова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Екатеринбурге мужчина с камнем набросился на пассажира маршрутки из-за одной просьбы. Ему намекнули, что в общественном транспорте не следует материться. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Как узнало издание, россиянин также распылил в салоне газовый баллончик. Людям пришлось преодолевать часть пути с удушающим запахом, некоторые пассажиры покинули транспорт на ближайшей остановке, пояснила одна из очевидиц.

Участники конфликта также вышли из маршрутки. Одна из пассажирок вызвала сотрудников полиции. В дептрансе отметили, что не знают о произошедшем. В полиции заверили, что начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что трое подростков распылили перцовый баллончик на пассажиров электрички в Ленинградской области. Тогда юных хулиганов удалось задержать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok