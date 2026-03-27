Россиянин с камнем набросился на пассажира маршрутки из-за одной просьбы

Екатеринбуржец с камнем набросился на пассажира из-за просьбы не материться

В Екатеринбурге мужчина с камнем набросился на пассажира маршрутки из-за одной просьбы. Ему намекнули, что в общественном транспорте не следует материться. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Как узнало издание, россиянин также распылил в салоне газовый баллончик. Людям пришлось преодолевать часть пути с удушающим запахом, некоторые пассажиры покинули транспорт на ближайшей остановке, пояснила одна из очевидиц.

Участники конфликта также вышли из маршрутки. Одна из пассажирок вызвала сотрудников полиции. В дептрансе отметили, что не знают о произошедшем. В полиции заверили, что начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что трое подростков распылили перцовый баллончик на пассажиров электрички в Ленинградской области. Тогда юных хулиганов удалось задержать.