Бывший СССР
17:19, 27 марта 2026

Российские войска продвинулись в Донбассе

DeepState: ВС России продвинулись за Красноармейском и у Доброполья
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись за Красноармейском (украинское название — Покровск) у Гришино. Об этом сообщает в Telegram украинский аналитический проект DeepState.

«Армия России продвинулась за Покровском — в селе Гришино, которое практически полностью перешло под контроль россиян», — комментирует продвижение российских войск издание «Страна.ua».

Также российские войска продвинулись в Софиевке у Доброполья.

Ранее на Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации. Близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского источник отметил, что страну ожидают непопулярные решения по вопросам бронирования и самовольного оставления части. Подробности не раскрывались.

