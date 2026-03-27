17:02, 27 марта 2026Россия

Российский генерал-лейтенант объяснил выгоду Европы от затягивания конфликта на Украине

Депутат Госдумы Соболев: Европа готовится к войне с Россией
Сергей Истомин
Сергей Истомин

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Европа готовится к войне с Россией, наращивая свой военный потенциал, поэтому ей выгодно затягивание конфликта на Украине. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН.

По его словам, Украину накачивают современным вооружением, включая беспилотники, чтобы удержать российские силы на конкретных направлениях. «Им очень важно в период этой своей подготовки (к войне — Прим. «Ленты.ру»), чтобы наши вооруженные силы оставались в зоне спецоперации. Они хотят, чтобы какие-то наши направления были неприкрыты, так как заняты украинским вопросом. Европе нужно, чтобы спецоперация продолжалась до того момента, пока они не будут способны вести войну с Россией», — объяснил Соболев.

Депутат подчеркнул, что спецоперация уже давно завершилась бы, если бы поддержка Киева со стороны Европы и США прекратилась.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что европейcкие политики боятся как огня будущей победы России в специальной военной операции, а также выхода ее войск на западные границы Украины. По его словам, тогда европейцам придется подстраиваться под Москву.

