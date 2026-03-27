Российский судья попал под следствие из-за желания обогатиться за счет обвиняемых

Бастрыкин возбудил дело в отношении судьи Тверского областного суда в отставке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей возбудил уголовное дело в отношении судьи Тверского областного суда в отставке Владимира Колпикова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2022 году Колпиков через адвоката предложил родственникам двух фигурантов уголовного дела помочь смягчить квалификацию преступления и изменить меру пресечения, не связанную с лишением свободы. За это он получил 10 миллионов рублей. При этом свое обещание, как считают следователи, выполнить экс-судья не хотел. Деньги он потратил по своему усмотрению.

Ранее Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки.