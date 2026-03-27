Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:49, 27 марта 2026Силовые структуры

Российский судья попал под следствие из-за желания обогатиться за счет обвиняемых

Бастрыкин возбудил дело в отношении судьи Тверского областного суда в отставке
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей возбудил уголовное дело в отношении судьи Тверского областного суда в отставке Владимира Колпикова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2022 году Колпиков через адвоката предложил родственникам двух фигурантов уголовного дела помочь смягчить квалификацию преступления и изменить меру пресечения, не связанную с лишением свободы. За это он получил 10 миллионов рублей. При этом свое обещание, как считают следователи, выполнить экс-судья не хотел. Деньги он потратил по своему усмотрению.

Ранее Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok