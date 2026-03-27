Российский телеканал оштрафовали за фейки об армии

Российский телеканал оштрафовали на ₽3 млн за фейки об армии

Мировой суд Санкт-Петербурга назначил штраф в размере трех миллионов рублей учредителю телеканала «Триколор Информ Плюс» — Национальной спутниковой компании — за трансляцию документального фильма, содержащего заведомо ложные сведения о действиях солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 4.1 статьи 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). Как уточнили в пресс-службе, компания осуществила публичное распространение недостоверной информации о действиях СССР в период Второй мировой войны, а также о ветеранах Великой Отечественной войны.

