07:43, 27 марта 2026Интернет и СМИ

Российский телеканал оштрафовали за фейки об армии

Российский телеканал оштрафовали на ₽3 млн за фейки об армии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Мировой суд Санкт-Петербурга назначил штраф в размере трех миллионов рублей учредителю телеканала «Триколор Информ Плюс» — Национальной спутниковой компании — за трансляцию документального фильма, содержащего заведомо ложные сведения о действиях солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 4.1 статьи 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). Как уточнили в пресс-службе, компания осуществила публичное распространение недостоверной информации о действиях СССР в период Второй мировой войны, а также о ветеранах Великой Отечественной войны.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела бывшего депутата московской городской думы и представителя партии «Яблоко» Максима Круглова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

