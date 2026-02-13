Российский депутат предстанет перед судом за фейки о Российской армии

Экс-депутат «Яблока» Максим Круглов пойдет под суд по делу о фейках

Следователи завершили расследование уголовного дела бывшего депутата московской городской думы и представителя партии «Яблоко» Максима Круглова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом со ссылкой на адвоката обвиняемого Сергея Бадамшина сообщает ТАСС.

По словам защитника, предъявленное обвинение по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о российских вооруженных силах не изменилось. Круглов по-прежнему не признает своей вины. Круглову вменяется пост, опубликованный в апреле 2022 года, с фейками о Российской армии.

Позже Замоскворецкий суд столицы отправил депутата за решетку.

