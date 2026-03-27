Российского журналиста приговорили к 11,5 года колонии

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:05, 27 марта 2026

В Москве журналиста Медведева приговорили к 11,5 года колонии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве журналиста Сергея Медведева (внесен Минюстом России в список иностранных агентов) приговорили к 11,5 годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он признан виновным по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ.

Как установил суд, признанный иноагентом 59-летний Медведев, дважды привлеченный к административной ответственности за нарушение деятельности иностранного агента, продолжил распространять материалы в интернете без соответствующей пометки.

При этом в 2025 году он был заочно осужден по статьям 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, по мотивам политической ненависти») и 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года») УК РФ. За это ему было назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Суд с учетом позиции прокурора и по совокупности приговоров заочно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11,5 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok