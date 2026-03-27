Российского журналиста приговорили к 11,5 года колонии

В Москве журналиста Медведева приговорили к 11,5 года колонии

В Москве журналиста Сергея Медведева (внесен Минюстом России в список иностранных агентов) приговорили к 11,5 годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он признан виновным по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ.

Как установил суд, признанный иноагентом 59-летний Медведев, дважды привлеченный к административной ответственности за нарушение деятельности иностранного агента, продолжил распространять материалы в интернете без соответствующей пометки.

При этом в 2025 году он был заочно осужден по статьям 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, по мотивам политической ненависти») и 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года») УК РФ. За это ему было назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Суд с учетом позиции прокурора и по совокупности приговоров заочно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11,5 лет.

