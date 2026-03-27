Вратарь Сафонов подорожал

Transfermarkt: Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов подорожал на 7 миллионов евро

Статистический портал Transfermarkt на своем сайте составил рейтинг стоимостей футболистов французской Лиги 1.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов подорожал на семь миллионов евро. Его цена достигла 22 миллионов евро. Конкурент Сафонова Люка Шевалье потерял в цене пять миллионов евро. Теперь цена на вратаря составляет 30 миллионов евро.

Ранее французские СМИ признали Сафонова лучшим в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». Сафонов по ходу игры сделал девять сейвов. Кроме того, он выполнил результативную передачу на Хвичу Кварацхелия во время первой голевой комбинации.

Сафонов выступает за парижский клуб с 2024 года. За это время он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал победителем Межконтинентального кубка.

