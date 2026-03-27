17:20, 27 марта 2026

Самолет со 162 пассажирами едва избежал столкновения с военным вертолетом в небе над США

Зарина Дзагоева
Фото: Jim Vondruska / Reuters

Пассажирский самолет United Airlines едва избежал столкновения с военным вертолетом в небе над США. Об этом сообщает CBS News.

Уточняется, что борт со 162 пассажирами и шестью членами экипажа летел из Сан-Франциско в Санта-Ана около 20:40 по местному времени 26 марта. При приближении к аэропорту Джона Уэйна вертолет Black Hawk Национальной гвардии ВВС Калифорнии пересек траекторию лайнера. Он выполнял плановый тренировочный полет.

По информации United Airlines, диспетчеры заранее предупредили пилотов о возможном появлении вертолета, благодаря чему борт выровнял маршрут. В ВВС Калифорнии заявили, что будет проведено тщательное расследование.

Самолет United Airlines благополучно приземлился, никто не пострадал.

Ранее пассажирский самолет едва не столкнулся с истребителем в США. Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Бербанка в Лас-Вегас.

