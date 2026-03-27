Сборщик цветмета обжигал кабели на Вечном огне в российском регионе

В Ижевске полиция задержала сборщика цветмета за осквернение монумента

В Ижевске полиция задержала 53-летнего сборщика цветмета за осквернение монумента боевой и трудовой славы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию обратились администрация города с сообщением о том, что конструкцию Вечного огня засыпали кусками обгоревших проводов. Правоохранители отсмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что ночью к памятнику подошел мужчина и стал бросать в огонь кабели, после чего скрылся.

После задержания мужчина рассказал, что собирал по городу провода и потом обжигал их на мемориале. Очищенную медь он сдавал потом в пункт приема металла. Возбуждено уголовное дело, фигуранта поместили в изолятор.

