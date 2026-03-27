Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:17, 27 марта 2026Силовые структуры

Сборщик цветмета обжигал кабели на Вечном огне в российском регионе

В Ижевске полиция задержала сборщика цветмета за осквернение монумента
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал МВД по Удмуртской Республике

В Ижевске полиция задержала 53-летнего сборщика цветмета за осквернение монумента боевой и трудовой славы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию обратились администрация города с сообщением о том, что конструкцию Вечного огня засыпали кусками обгоревших проводов. Правоохранители отсмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что ночью к памятнику подошел мужчина и стал бросать в огонь кабели, после чего скрылся.

После задержания мужчина рассказал, что собирал по городу провода и потом обжигал их на мемориале. Очищенную медь он сдавал потом в пункт приема металла. Возбуждено уголовное дело, фигуранта поместили в изолятор.

Ранее сообщалось, что в Челябинске жителя заподозрили в хищении выплат детям бойца СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok