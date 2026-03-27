Сергей Лазарев встретился с больной раком поклонницей

15:35, 27 марта 2026Культура

Певец Сергей Лазарев встретился с онкобольной поклонницей после отмены концерта
Ольга Коровина

Кадр: страница «Натальная карта» во «ВКонтакте»

Российский певец Сергей Лазарев вспомнил о встрече с поклонницей, которая проходила лечение от онкологического заболевания. Об этом он рассказал в новом выпуске шоу «Натальная карта».

Артист уточнил, что иногда ему приходится отменять концерты из-за простуды и отсутствия голоса. Однажды по этой причине сорвалось выступление Лазарева в Подмосковье, однако он узнал, что на шоу должна была прилететь тяжелобольная девушка из другого города.

«Девочка приехала, так хотела посмотреть концерт, но его пришлось отменить. Я поехал на встречу с ней, мы провели в кафе полтора часа», — поделился певец.

По словам Лазарева, он старается не подвергать риску здоровье, чтобы не подводить фанатов. Он отметил, что многие люди «перекраивают свою жизнь», чтобы попасть на его выступление. «И ты вдруг отменяешь концерт, потому что заболел. Это твоя проблема, люди не виноваты», — добавил артист.

В шоу Лазарев также сообщил, что не пользовался популярностью в школе. Он признался, что был младше всех своих одноклассников, поэтому его не воспринимали всерьез девушки, которые его интересовали.

    Последние новости

    Израиль обратился к Ирану после атак КСИР

    Объяснено усиление атак ВСУ по ранее не атакованным российским регионам

    Рабочего насмерть засыпало землей на стройплощадке в Москве

    Наземную операцию США в Иране описали фразой «смертельная ловушка»

    ВС России нанесли удар по «Нафтогазу» в Полтавской области

    Турист 10 дней жил в транзитной зоне аэропорта из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Российского журналиста приговорили к 11,5 года колонии

    Рубио поведал об обсуждении Украины на саммите «Большой семерки»

    Россиян призвали срочно помыть машину

    Иран попал по крупнейшему центру израильской армии

    Все новости
