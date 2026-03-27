Сериал «Секретные материалы» переснимут с темнокожими актерами

Главные роли в «Секретных материалах» сыграют Химеш Патель и Даниэль Дедуайлер

Специальных агентов в перезапуске культового сериала «Секретные материалы» сыграют темнокожие актеры. Об этом пишет Deadline со ссылкой на инсайдеров.

По данным источника, к касту присоединился британский актер индийского происхождения Химеш Патель, известный по проектам «Довод», «Черное зеркало» и «Не смотрите наверх». Также главную роль в проекте исполнит американская актриса Даниэль Дедуайлер, снявшаяся в сериалах «Рустер» и «Медведь».

Шоураннером выступит Дженнифер Йейл, работавшая над сериалами «Декстер» и «Чужестранка». Пилотную серию проекта снимет режиссер Райан Куглер, получивший «Оскар» за сценарий к фильму «Грешники».

