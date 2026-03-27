13:23, 27 марта 2026

Сериал «Секретные материалы» переснимут с темнокожими актерами

Главные роли в «Секретных материалах» сыграют Химеш Патель и Даниэль Дедуайлер
Ольга Коровина

Кадр: сериал «Секретные материалы»

Специальных агентов в перезапуске культового сериала «Секретные материалы» сыграют темнокожие актеры. Об этом пишет Deadline со ссылкой на инсайдеров.

По данным источника, к касту присоединился британский актер индийского происхождения Химеш Патель, известный по проектам «Довод», «Черное зеркало» и «Не смотрите наверх». Также главную роль в проекте исполнит американская актриса Даниэль Дедуайлер, снявшаяся в сериалах «Рустер» и «Медведь».

Шоураннером выступит Дженнифер Йейл, работавшая над сериалами «Декстер» и «Чужестранка». Пилотную серию проекта снимет режиссер Райан Куглер, получивший «Оскар» за сценарий к фильму «Грешники».

Ранее британский актер с ганскими корнями Паапа Эссьеду, который играет Северуса Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере, пожаловался на травлю и смертельные угрозы, которые он получает вместе с требованиями отказаться от роли.

    Последние новости

    В НАТО начался раскол

    Перечислены вызывающие туман в голове привычки

    Иран не захотел прекращать военные действия против США и Израиля

    Сокращение населения Украины измерили городом

    США пригрозили оставить Евросоюз без искусственного интеллекта

    Водителей предупредили о штрафе за перекрытие выхода из подъезда

    Артемий Лебедев не захотел надолго расставаться со Слепаковым

    Чехия возмутилась нападением на Русский дом в Праге

    Приехавший на олимпиаду в Москву школьник выпал из окна

    Александр Ревва показал внешность отметившей 13-летие дочери

    Все новости
