09:41, 27 марта 2026

Названы самые заснеженные регионы России

Синоптик Макарова: Больше всего снега в Нижегородской и Пензенской областях
Виктория Клабукова

Фото: Роман Владимиров / ТАСС

Снег практически сошел в центральных регионах России, но остается в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Самые заснеженные регионы страны агентству ТАСС назвала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

В европейской части России снег все еще не растаял в Нижегородской области и на востоке Центрального федерального округа — там сохраняется от 30 до 50 сантиметров снега. В Пензенской области снежный покров доходит до 78 сантиметров, в Кировской области, Пермское крае, Татарстане и Башкирии его высота варьируется от 30 до 70 сантиметров. В Чувашии и Республике Марий Эл пока виднеются полуметровые сугробы, местами они достигают 68 сантиметров.

Высокий снежный покров, по словам синоптика, сохраняется в Сибири, за исключением Республики Алтай, где темпы снеготаяния довольно активны. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах высота сугробов доходит до метра, снег подтаял разве что в пограничных районах на юго-западе регионов. В Красноярском крае показатель остается на уровне 50-60 сантиметров. В Якутии снежный покров держится на отметках от 35 до 55 сантиметров, местами достигая 65 сантиметров. В прибрежных районах Хабаровского края стоят полуметровые сугробы, а на побережье Магаданской области их высота составляет порядка 50-70 сантиметров. В горах Камчатки сохраняется опасность схода лавин — там все еще лежит до 180 сантиметров снега.

Снег в Москве, по расчетам синоптиков, исчезнет уже к 3 апреля. Однако, когда волна аномального для марта тепла сменится периодом холодов, он может снова вернуться в столицу. Такой вариант развития событий допускает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозам, в городе похолодает во вторую пятидневку апреля. При этом главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова считает, что такие прогнозы преждевременны: по ее мнению, ниже нуля температура в Москве не опустится, а значит, и снега не предвидится.

