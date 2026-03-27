Спутника найденной в братской могиле в Таиланде россиянки арестовали

Спутника найденной в братской могиле в Бангкоке россиянки Партновой арестовали

Спутника россиянки Вероники Партновой, останки которой нашли в братской могиле в Бангкоке, арестовали. Об этом сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

По данным источника, россиянин И. З. Мухаметзянов 1983 года рождения подозревается в расправе над женщиной. Дело ведет полиция и прокуратура курортного города Паттайя. Подозреваемый предстанет перед судом Таиланда, так как преступление было совершено на территории королевства.

Как пишет агентство, российские волонтеры начали разыскивать Партнову в середине марта после обращения ее родственников. Соотечественница не выходила с ними на связь с конца декабря 2025 года.

Позже выяснилось, что 27 декабря таиландские правоохранители наткнулись на тело россиянки в квартире кондоминиума, в которой она проживала вместе с Мухаметзяновым. Его отправили в Институт судебно-медицинской экспертизы Таиланда в Бангкоке, а затем захоронили на кладбище для невостребованных тел.

Ранее сообщалось, что вскоре после переезда в Таиланд Партнова попросила у брата деньги, после чего перестала выходить на связь. Телефон россиянки был недоступен.