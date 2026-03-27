Стало известно о кошмаре США для Зеленского

Мема: Планы США по переброске ПВО на Ближний Восток стали кошмаром для Украины

Сообщения о том, что США намерены перераспределить системы противовоздушной обороны (ПВО) на Ближний Восток, стали кошмаром для президента Украины Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

«Это настоящий кошмар для Зеленского. Я продолжаю призывать к диалогу. Зеленскому стоит всерьез подумать о государственном визите в Москву без предварительных условий, чтобы увидеть, чего сейчас можно добиться дипломатией», — указал политик.

Мема отметил, что за время конфликта с Ираном США использовали «около 25 процентов самых современных ПВО» из своих запасов. По его словам, ситуация также осложняется тем, что Вашингтон «слишком медленно производит эти системы».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон рассматривает возможность перенаправить оружие, предназначенное для Украины по программе PURL, на Ближний Восток, поскольку в ходе операции против Ирана американские военные столкнулись с дефицитом некоторых видов боеприпасов.