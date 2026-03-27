Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:03, 27 марта 2026МирЭксклюзив

Названа главная угроза ядерным объектам Ирана

Востоковед Лукьянов: Главная угроза ядерным объектам Ирана — стратегия Израиля
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vantor / Handout via Reuters

Главной угрозой ядерным объектам Ирана являются не действия США на нынешнем этапе вооруженного конфликта, а долгосрочная стратегия Израиля в отношении Исламской Республики. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Григорий Лукьянов.

У США нет цели тотального уничтожения Ирана как государства и общества, а у Израиля есть цель разобщить и демодернизировать страну, чтобы добиться непоправимого урона

Григорий Лукьяновнаучный сотрудник Института востоковедения РАН

Лукьянов указал на стратегию Тель-Авива на Ближнем Востоке и попытки вызвать долгосрочные и серьезные фундаментальные кризисы в Исламской Республике. Востоковед подчеркнул, что в рамках стратегии по сдерживанию любых потенциальных противников в регионе Израиль готов идти на дестабилизацию внутриполитической ситуации в Иране и даже на удары по объектам критической инфраструктуры

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии уничтожить максимум объектов военной промышленности Ирана в течение 48 часов. Отмечается, что спешка израильского премьера свидетельствует о его беспокойстве из-за возможного начала мирных переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok