Три человека не выжили при крушении экскурсионного вертолета на Гавайях

Три человека не выжили при крушении экскурсионного вертолета на острове Кауаи на Гавайях. Об этом пишет издание The Guardian.

Инцидент произошел 26 марта на пляже Калалау, который считается одним из самых труднодоступных на Гавайях. Всего на борту вертолета было пять человек, двое из них пострадали и были доставлены в больницы.

Сообщается, что вертолет принадлежит компании Airbone Aviation, которая проводит полеты для туристов над береговой линией и водопадами Кауаи. Организация в рекламных объявлениях приглашает в «приключенческий тур для любителей острых ощущений».

