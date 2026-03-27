20:06, 27 марта 2026

Три человека не выжили при крушении экскурсионного вертолета на Гавайях

Двоих пострадавших в крушении вертолета на Гавайях доставили в больницы
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Ryan Heringer / KHON2 News / YouTube

Три человека не выжили при крушении экскурсионного вертолета на острове Кауаи на Гавайях. Об этом пишет издание The Guardian.

Инцидент произошел 26 марта на пляже Калалау, который считается одним из самых труднодоступных на Гавайях. Всего на борту вертолета было пять человек, двое из них пострадали и были доставлены в больницы.

Сообщается, что вертолет принадлежит компании Airbone Aviation, которая проводит полеты для туристов над береговой линией и водопадами Кауаи. Организация в рекламных объявлениях приглашает в «приключенческий тур для любителей острых ощущений».

Ранее пассажиры и экипаж не выжили при крушении вертолета вблизи аэропорта в США. Разбившееся авиасудно попало на видео.

    Последние новости

    Рубио уличил Зеленского во лжи

    В Госдуме прокомментировали второй день переговоров с Конгрессом США

    Россиянам предрекли рост цен на отели в Анапе в ближайшие дни

    Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон

    Выругавшийся матом в эфире Первого канала Кушанашвили раскрыл последствия этого поступка

    Эвелина Бледанс оценила фигуру голого 62-летнего Михаила Ефремова

    США предупредили о проблемах с поставками оружия Украине из-за войны в Иране

    Российские спасатели вытащили питона из санузла

    Одна страна заявила о возможности захватить Тегеран за две недели

    Перечислены профессии с самым высоким риском депрессии

    Все новости
