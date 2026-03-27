Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
22:55, 27 марта 2026

Участница конкурса красоты лишилась зубов на сцене

Участница конкурса красоты «Мисс Таиланд» лишилась зубов на сцене
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Участница конкурса красоты «Мисс Таиланд» лишилась накладных зубов прямо на сцене. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

18-летняя Камалван Чанго во время выступления перед жюри и зрителями широко открыла рот, и в этот момент у нее из рта выпали винировые накладки. Девушка отвернулась, поправила зубы и продолжила выступать. Выяснилось, что за несколько дней до начала конкурса она выбила передний зуб и не успела попасть к стоматологу.

Ранее сообщалось, что участница, представлявшая Ямайку на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Таиланде, провела в больнице четыре месяца после падения со сцены. Обладательница титула «Мисс Ямайка» Габриэль Генри упала со сцены во время дефиле 19 ноября. Девушку сразу же госпитализировали, а в СМИ появилась информация, что она не получила серьезных травм. Однако две недели спустя Генри все еще оставалась в реанимации. Позже выяснилось, что в результате падения у Генри произошло «внутричерепное кровоизлияние с потерей сознания». Кроме того, врачи зафиксировали у нее перелом, рваные раны на лице и другие значительные повреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok