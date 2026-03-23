Участница «Мисс Вселенной» провела в больнице четыре месяца после падения со сцены

Участница «Мисс Вселенная» из Ямайки провела 4 месяца в больнице после дефиле

Участница, представлявшая Ямайку на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Таиланде, провела в больнице четыре месяца после падения со сцены. Об этом сообщает NJ.com.

Обладательница титула «Мисс Ямайка» Габриэль Генри упала со сцены во время дефиле 19 ноября. Девушку сразу же госпитализировали, а в СМИ появилась информация, что она не получила серьезных травм. Однако две недели спустя Генри все еще оставалась в реанимации. Позже выяснилось, что в результате падения у Генри случилось «внутричерепное кровоизлияние с потерей сознания». Кроме того, врачи зафиксировали у нее перелом, рваные раны на лице и другие значительные повреждения. После госпитализации ее состояние долгое время оставалось критическим.

19 марта стало известно, что Генри выписали из больницы, однако она до сих пор восстанавливается под присмотром врачей. Организаторы конкурса «Мисс Вселенная» оплатили все расходы на лечение одной из самых красивых девушек в мире, а также привезли в Таиланд ее родных и полностью обеспечили их проживание в стране.

В феврале Генри написала на своей странице в социальных сетях, что случившееся на конкурсе раскрыло в ней глубинную силу, о существовании которой она даже не подозревала. Когда «Мисс Ямайка» сможет вернуться к исполнению своих обязанностей, пока неизвестно.

Ранее обладательница титула «Мисс Россия — 2024» пожаловалась на политику отмены, с которой ей пришлось столкнуться на конкурсе «Мисс Вселенная». Валентина Алексеева заявила, что ее почти не снимали для соцсетей конкурса.