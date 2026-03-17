Участница конкурса «Мисс Вселенная» из России рассказала о политике отмены россиянок

«Лента.ру»: Участница конкурса «Мисс Вселенная» из России пожаловалась на отмену

Обладательница титула «Мисс Россия — 2024» пожаловалась на политику отмены, с которой ей пришлось столкнуться на конкурсе «Мисс Вселенная». Об этом она рассказала «Ленте.ру».

Валентина Алексеева, студентка медицинского университета, представляла Россию на международном конкурсе в Мексике в ноябре 2024 года. «Меня практически не снимали для соцсетей конкурса, не брали на мероприятия. Старались лишний раз не светить, потому что я участница из России. Я либо сидела в отеле, либо выезжала только на обязательные съемки», — вспомнила о происходившем она.

По словам Алексеевой, из-за такой политики организаторов конкурса у нее остался очень неприятный осадок. Ей просто было скучно.

В 2026 году Алексеева попала на новый международный конкурс красоты «Мисс БРИКС». Для нее он показался на несколько голов выше конкурса «Мисс Вселенная». «Здесь я чувствовала искренний интерес, тепло и масштаб. Это был настоящий праздник, а не попытка спрятать кого-то за кулисами», — объяснила она.

Ранее Валентина Алексеева жаловалась на плохую организацию конкурса «Мисс Вселенная». Например, репетиции начались всего за три дня до мероприятия, и их было очень мало.