10:02, 17 марта 2026

Участница конкурса «Мисс Вселенная» из России рассказала о политике отмены россиянок

Юлия Юткина
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Обладательница титула «Мисс Россия — 2024» пожаловалась на политику отмены, с которой ей пришлось столкнуться на конкурсе «Мисс Вселенная». Об этом она рассказала «Ленте.ру».

Валентина Алексеева, студентка медицинского университета, представляла Россию на международном конкурсе в Мексике в ноябре 2024 года. «Меня практически не снимали для соцсетей конкурса, не брали на мероприятия. Старались лишний раз не светить, потому что я участница из России. Я либо сидела в отеле, либо выезжала только на обязательные съемки», — вспомнила о происходившем она.

По словам Алексеевой, из-за такой политики организаторов конкурса у нее остался очень неприятный осадок. Ей просто было скучно.

Материалы по теме:
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и чем, кроме красоты, покорила жюри «Мисс Россия»?
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и чем, кроме красоты, покорила жюри «Мисс Россия»?
6 октября 2024
«До 15 лет я была гадким утенком». Одна из самых красивых девушек мира — об «отмене» на «Мисс Вселенная» и цене победы
«До 15 лет я была гадким утенком». Одна из самых красивых девушек мира — об «отмене» на «Мисс Вселенная» и цене победы
Сегодня

В 2026 году Алексеева попала на новый международный конкурс красоты «Мисс БРИКС». Для нее он показался на несколько голов выше конкурса «Мисс Вселенная». «Здесь я чувствовала искренний интерес, тепло и масштаб. Это был настоящий праздник, а не попытка спрятать кого-то за кулисами», — объяснила она.

Ранее Валентина Алексеева жаловалась на плохую организацию конкурса «Мисс Вселенная». Например, репетиции начались всего за три дня до мероприятия, и их было очень мало.

