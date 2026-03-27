14:06, 27 марта 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались об идее отправлять на удаленку весной одну группу россиян

Депутат Бессараб: Идея об отправке на удаленку весной аллергиков нереализуема
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Инициатива об отправке весной на удаленку аллергиков нереализуема, считает член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об идее она высказалась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее одну группу россиян предложил отправлять на удаленку весной депутат Самарской губернской думы Роман Маркаров. Он пояснил, что речь о соотечественниках, которые страдают от аллергии. Политик указал, что предлагаемая мера поможет сохранить россиянам с поллинозом заработную плату. Сейчас, по его словам, многие такие сотрудники вынуждены брать отгулы и больничные.

По мнению Бессараб, инициатива нереализуемая, потому что в России в зависимости от регионов достаточно большой процент граждан страдает аллергией, и кто-то — даже круглогодично, например, от бытовой пыли.

«На мой взгляд, у моего коллеги несколько преувеличенные сейчас выводы, поскольку последние разработки в медицине помогают полностью избавиться от аллергии, а соответствующие препараты помогают держать себя в тонусе и работать без всяких отпусков и выездов с территории. Знаю, так как я сама аллергик», — поделилась парламентарий.

Материалы по теме:
Симптомы аллергии на солнце: как заболевание выглядит на коже и чем его лечат
Симптомы аллергии на солнце:как заболевание выглядит на коже и чем его лечат
17 июня 2025
Календарь цветения на 2026 год: сезонный прогноз для аллергиков, советы врачей
Календарь цветения на 2026 год:сезонный прогноз для аллергиков, советы врачей
6 марта 2026

Кроме того, что норма, по словам депутата, избыточна, она еще и не учитывает потребности россиян, которые страдают круглогодично, в том числе от пищевой аллергии, аллергии на бытовую пыль или бытовую химию.

«В этом случае мы не сможем обеспечить всех дистанционной работой, но вот то, что нашему Министерству здравоохранения нужно повышать уровень исследований, помогать россиянам, болеющим такими видами заболеваний — это факт», — заключила собеседница «Ленты.ру».

До этого врач Изабель Винья посоветовала людям с весенней аллергией включить в рацион продукты, в которых содержится кверцетин, для облегчения симптомов заболевания. Речь идет о красном луке, гречке, яблоках, каперсах, зеленом чае, красном винограде, брокколи и красных ягодах, утверждает специалистка. Она также назвала продукты, которые усугубляют симптомы.

    Последние новости

    В НАТО начался раскол

    Иран не захотел прекращать военные действия против США и Израиля

    Сокращение населения Украины измерили городом

    США пригрозили оставить Евросоюз без искусственного интеллекта

    Водителей предупредили о штрафе за перекрытие выхода из подъезда

    Артемий Лебедев не захотел надолго расставаться со Слепаковым

    Чехия возмутилась нападением на Русский дом в Праге

    Приехавший на олимпиаду в Москву школьник выпал из окна

    Александр Ревва показал внешность отметившей 13-летие дочери

    Иностранец попытался вывезти из России ценный столетний самовар и попался таможенникам

    Все новости
