В Госдуме высказались об идее отправлять на удаленку весной одну группу россиян

Депутат Бессараб: Идея об отправке на удаленку весной аллергиков нереализуема

Инициатива об отправке весной на удаленку аллергиков нереализуема, считает член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об идее она высказалась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее одну группу россиян предложил отправлять на удаленку весной депутат Самарской губернской думы Роман Маркаров. Он пояснил, что речь о соотечественниках, которые страдают от аллергии. Политик указал, что предлагаемая мера поможет сохранить россиянам с поллинозом заработную плату. Сейчас, по его словам, многие такие сотрудники вынуждены брать отгулы и больничные.

По мнению Бессараб, инициатива нереализуемая, потому что в России в зависимости от регионов достаточно большой процент граждан страдает аллергией, и кто-то — даже круглогодично, например, от бытовой пыли.

«На мой взгляд, у моего коллеги несколько преувеличенные сейчас выводы, поскольку последние разработки в медицине помогают полностью избавиться от аллергии, а соответствующие препараты помогают держать себя в тонусе и работать без всяких отпусков и выездов с территории. Знаю, так как я сама аллергик», — поделилась парламентарий.

Кроме того, что норма, по словам депутата, избыточна, она еще и не учитывает потребности россиян, которые страдают круглогодично, в том числе от пищевой аллергии, аллергии на бытовую пыль или бытовую химию.

«В этом случае мы не сможем обеспечить всех дистанционной работой, но вот то, что нашему Министерству здравоохранения нужно повышать уровень исследований, помогать россиянам, болеющим такими видами заболеваний — это факт», — заключила собеседница «Ленты.ру».

До этого врач Изабель Винья посоветовала людям с весенней аллергией включить в рацион продукты, в которых содержится кверцетин, для облегчения симптомов заболевания. Речь идет о красном луке, гречке, яблоках, каперсах, зеленом чае, красном винограде, брокколи и красных ягодах, утверждает специалистка. Она также назвала продукты, которые усугубляют симптомы.

