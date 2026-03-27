Установлен заказчик убийства российского бизнесмена

СК: Барнаулец задержан за заказ убийства делового партнера за 1,5 млн рублей

В Алтайском крае предотвращено заказное убийство бизнесмена, которое заказал его деловой партнер. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Следственного комитета (СК) России.

59-летний житель Барнаула задержан оперативниками отдела обеспечения государственной защиты ГУ МВД России по Алтайскому краю при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии. Его взяли после передачи 1,5 миллиона рублей посреднику, который сообщил ему о выполнении заказа.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему вменяется приготовление к убийству из корыстных побуждений, совершенное в форме подстрекательства и пособничества. Мужчина является соучредителем ряда организаций, входящих в группу компаний. Он решил избавиться от руководителя предприятия и занять его должность и поручил знакомому найти киллера. Тот, однако, сообщил полиции о готовящемся преступлении.

В настоящее время решается вопрос об избрании бизнесмену меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии Юрия Нефедова — посредника бывшего члена Совета Федерации Дмитрия Савельева — по делу о подготовке заказного убийства партнера.