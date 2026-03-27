Кол-центр для обмана россиян действовал в центре Москвы

Полицейские пресекли работу узла связи телефонных мошенников в центре Москвы

Сотрудники полиции обнаружили технический узел связи телефонных мошенников в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

Кол-центр организовали в арендованных апартаментах на Средней Переяславской улице. С помощью него мошенники совершали дистанционные преступления в отношении россиян.

По подозрению в обслуживании техузла задержали 19-летнего молодого человека. Предварительно, он размещал сим-карты в специальном устройстве и предоставлял номера этих сим-карт злоумышленникам. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 274.3 («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции») УК РФ. Его соучастников ищут.

Ранее в Ингушетии задержали трех мужчин за создание украинского узла связи.