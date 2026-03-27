В Европе испугались возможной сделки Трампа с Россией за спиной НАТО

Times: Европа опасается, что Трамп заключит сделку с Россией за спиной НАТО

В Европе испугались возможной сделки президента США Дональда Трампа с Россией за спиной НАТО. Об этом пишет The Times.

Европейские власти рассматривают сценарий, при котором Вашингтон может дистанцироваться от безопасности союзников и пойти на договоренности с Москвой без учета их интересов.

«Трамп может попробовать заключить с россиянами грандиозную сделку над нашими головами — то, что казалось невозможным 5-6 лет назад», — заявил один из источников издания.

Опасения усиливаются на фоне критики Трампом союзников по НАТО в свете эскалации на Ближнем Востоке. Европа должна быть готова к ситуации, при которой ей придется самостоятельно справляться с возможными угрозами, говорится в материале.

Ранее Трамп заявил, что страны НАТО не оказали никакой помощи и были бесполезны в ситуации вокруг Ирана. По его словам, Соединенные Штаты не нуждаются в помощи альянса, однако американский лидер призвал «никогда не забывать» этот момент.