В Европе решили не ждать снижения цен на нефть и газ

Граменьи: Цены на энергоносители останутся высокими в течение всего 2026 года

Цены на энергоносители останутся высокими в течение всего 2026 года, даже если война на Ближнем Востоке завершится уже завтра. Не ждать снижения стоимости нефти и газа призвал управляющий директор Европейского стабилизационного механизма Пьер Граменьи, его слова приводит РИА Новости.

По словам топ-менеджера, ждать удешевления энергоресурсов в ближайшее время не стоит.

«Даже если бы конфликт закончился завтра, последствия этой войны, распространившейся по всему Ближнему Востоку, останутся с нами на более длительное время. Ожидается, что цены на газ и нефть останутся высокими в течение всего года, и это влияет на то, как рынки оценивают динамику инфляции, а также более широкий инфляционный прогноз», — пояснил Граменьи.

Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что из-за последствий войны в Иране темпы роста экономики Евросоюза (ЕС) могут заметно замедлиться. В случае затягивания конфликта они сократятся на 0,6 процентного пункта (п.п.) в сравнении с осенним прогнозом. Та же динамика будет и в следующем году, констатировал Домбровскис. «Негативные последствия для экономического роста ЕС будут значительными», — резюмировал еврокомиссар.