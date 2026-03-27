В Европе решили заменить одно ископаемое топливо другим

Politico: В Германии обсуждают запуск угольных электростанций для экономии газа

В Германии обсуждают возможность запуска угольных электростанций для экономии газа. Об этом со ссылкой на источники в правительстве европейской страны сообщает Politico.

По данным издания, заменить одно ископаемое топливо другим решили на фоне усиливающегося энергетического кризиса из-за войны на Ближнем Востоке.

Сейчас резервные угольные электростанции преимущественно запускают для стабилизации ситуации с энергоснабжением зимой. Их операторы получают компенсацию затрат, но не прибыль.

Власти ФРГ уже приняли ряд мер для борьбы с подорожанием энергоносителей. Так, например, операторы АЗС имеют право менять цены только раз в день, иначе столкнутся со штрафом в 100 тысяч евро.

Для коалиции канцлера Германии Фридриха Мерца начало войны в Персидском заливе стало серьезным ударом. Власти надеялись на восстановление экономики после двух лет спада и периода, близкого к стагнации. Бундесбанк уже понизил прогнозы относительно экономики Германии, сославшись среди прочих факторов на войну с Ираном, которая, вероятно, приведет к стагнации в I квартале.