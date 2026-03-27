В Евросоюзе предложили засекречивать информацию от США

Politico: В ЕС предложили засекретить документы из-за опасений утечки в США

Европейские чиновники предложили засекретить больше документов из-за опасений утечки во «враждебные государства», включая США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Европейского союза (ЕС).

«[Европейский] совет рекомендует не ввозить электронные устройства в США или Китай (...) Если этого нельзя избежать, то по возвращении их нужно очистить», — рассказал источник.

По данным издания, США оказались в списке стран, представляющих риск для поездок официальных лиц, после того как Вашингтон ввел санкции против бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона.

Один из членов Еврокомиссии заявил, блок стал «более геополитичным» из-за новых проблем, включая военную поддержку и торговые переговоры с соперниками, поэтому ЕС не хочет раскрывать свою информацию.

Как утверждает издание, засекреченные документы придется читать в защищенных помещениях. Также меньше бумаг, связанных с ЕС, будет доступно законодателям в странах, где депутаты имеют право изучать их, включая ФРГ и Нидерланды. В то же время некоторые члены объединения стали реже передавать данные в Разведывательный и ситуационный центр Евросоюза.

Ранее стало известно, что союзники и Конгресс США скоро потеряют ключевой канал для доступа к военным планам Соединенных Штатов. Впервые за десятилетия Пентагон не планирует публиковать долгожданный обзор размещения своих войск за рубежом.