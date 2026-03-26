08:33, 26 марта 2026

Союзники обратились к США с «самой большой просьбой»

Виктория Кондратьева
Фото: U.S. Navy / Reuters

Союзники и Конгресс США скоро потеряют ключевой канал для доступа к военным планам Соединенных Штатов. Об этом сообщает Politico.

«Впервые за десятилетия Пентагон не планирует публиковать долгожданный обзор размещения своих войск за рубежом — шаг, который бросает вызов законодателям и союзникам США, использующим этот анализ для определения бюджетов и формирования американской военной политики», — говорится в материале.

По словам четырех американских и натовских представителей оборонных ведомств, а также трех европейских дипломатов, вместо этого официальные лица решили проводить более неформальные беседы, поскольку администрация считает, что предоставила достаточно информации в стратегических документах, указывающих на смещение акцента на Западное полушарие.

Уточняется, что этот шаг, вероятно, вызовет недовольство в Конгрессе и европейских столицах среди чиновников, которые отчаянно стремятся получить более ясное представление о военных амбициях администрации.

«Самая большая наша просьба — это предсказуемость. Мы понимаем, что нам нужно активизировать свои действия и брать на себя гораздо больше ответственности за собственную безопасность, и мы это делаем. Но нам нужна предсказуемость», — сказал военный чиновник НАТО.

Как отмечает издание, решение оборонного министерства нарушить прецедент подчеркивает склонность нынешней администрации действовать в одиночку, поскольку ее должностные лица регулярно информировали союзников и Конгресс о военных действиях только после того, как они уже произошли — от ударов по лодкам в Карибском море до нападений на Иран.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к странам НАТО. Он призвав их в большей степени вовлекаться в операцию США в Иране.

