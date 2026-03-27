В Испании провели эвтаназию страдавшей депрессией девушке

В Испании провели эвтаназию девушке, страдавшей от депрессии

В Испании впервые провели эвтаназию девушке, страдавшей депрессией. Об этом сообщает The Guardian.

25-летняя Ноэлия Кастильо Рамос из Каталонии подверглась групповому изнасилованию и пыталась покончить с собой. После одной из попыток она получила серьезные травмы и страдала параличом нижних конечностей.

Девушка добивалась проведения процедуры почти два года. В результате ее поддержали Конституционный суд Испании и ЕСПЧ. Рядом с больницей в Барселоне за несколько часов до процедуры собрались десятки людей, сочувствовавших Рамос.

Ранее Конституционный суд Испании отклонил иск отца 25-летней девушки, который хотел спасти жизнь дочери, получившей разрешение на эвтаназию.

Закон об эвтаназии действует в Испании с 2021 года. За 2024 год им воспользовались 426 человек, несмотря на многолетнее сопротивление консервативных партий и католической церкви.