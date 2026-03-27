В Кремле сочли ошибочной позицию США по вопросу сотрудничества с Россией

Песков: РФ и США теряют выгоду из-за привязки темы Украины к вопросам экономики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал подход американской стороны, которая связывает экономическое сотрудничество с темой украинского урегулирования. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

«Мы считаем, что это неверно, что страдают наши интересы, причем не только наши, но и интересы американских компаний», — заявил Песков. Он подчеркнул, что из-за такой позиции обе стороны теряют время и возможную прибыль.

Представитель Кремля отметил, что возможности для взаимовыгодного сотрудничества между Россией и США остаются на повестке дня. «У нас много возможностей для взаимовыгодного сотрудничества», — подытожил он, указав, что тема эта «извечная» и никуда не исчезает.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты говорят о желании забрать себе газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Глава ведомства также подчеркнул, что газопроводы были атакованы в 2022 году при очевидной поддержке западных спецслужб. «Никто не осудил эту акцию. Ни Франция, ни Германия, которая, считаю, позорно для такой страны «проглотила» эту подрывную террористическую акцию против своих коренных интересов», — отметил Лавров.