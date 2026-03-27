Лавров заявил о желании США забрать «Северные потоки» себе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты говорят о желании забрать себе газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».

Глава ведомства также подчеркнул, что газопроводы были атакованы в 2022 году при очевидной поддержке западных спецслужб. «Никто не осудил эту акцию. Ни Франция, ни Германия, которая, считаю, позорно для такой страны «проглотила» эту подрывную террористическую акцию против своих коренных интересов», — отметил Лавров.

В США заявляли о желании инвестировать в «Северные потоки»

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос утверждает, что Вашингтон заинтересован в инвестициях в газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».

Пападопулос также отметил, что американская сторона стремятся к восстановлению отношений с Россией. По его словам, Соединенные Штаты хотят, чтобы новая глава в двустороннем сотрудничестве длилась как минимум «до конца этого века».

По данным Berliner Zeitung, российские газопроводы могут снова запустить, на этот раз в обход Евросоюза, передав руководство Соединенным Штатам. Отмечается, что «закулисные» переговоры о судьбе трубопроводов уже стартовали. Анонимный источник Le Monde, близкий к «Газпрому», утверждает, что Nord Stream «абсолютно точно» фигурирует в закрытых переговорах между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Раскрыта роль ЦРУ в подрыве «Северных потоков»

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США могло знать на ранней стадии о планах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным издания Der Spiegel, весной 2022 года сотрудники ЦРУ и украинские специалисты по диверсиям встретились в Киеве. Тогда украинцы изложили американским коллегам идею о диверсии. Отмечается, что американцы играли «как минимум роль сочувствующих слушателей», обсуждая эти планы.

Киев также рассчитывал на финансирование операции со стороны ЦРУ, однако к лету 2022 года Вашингтон сообщил, что выступает против диверсии и не сможет предоставить средства. Обоснований этому решению не последовало, пишет издание. В результате операцию профинансировал частный «спонсор» с Украины, выделивший 300 тысяч долларов на экипировку, аренду яхты и закупку взрывчатки.

Журналисты также выяснили, что диверсии одобрил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Киева в Великобритании Валерий Залужный. По имеющейся информации, он сделал это без ведома украинского лидера Владимира Зеленского.