Лавров уличил США в одном желании

Лавров заявил, что США говорят о желании забрать «Северные потоки» себе

Соединенные Штаты говорят о желании забрать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». К такому выводу пришел глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью France TV.

«США сейчас тоже говорят, что хотят "Северные потоки" забрать себе», — отмтеил он.

При этом глава ведомства отметил, что газопроводы были атакованы в 2022 году при очевидной поддержке западных спецслужб.

Ранее Сергей Лавров заявил, что слова и заявления США насчет ликвидации руководства Ирана являются проявлением цинизма.

Также глава МИД отметил, что Москва не обсуждает вопросы о снятии антироссийских санкций, поскольку они незаконны и не существуют для нее.