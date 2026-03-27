00:32, 27 марта 2026Мир

Лавров высказался о снятии санкций с России

Лавров: Россия не обсуждает вопросы о снятии незаконных санкций, их для нас нет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Москва не обсуждает вопросы о снятии антироссийских санкций, поскольку они незаконны и не существуют для нее. Так высказался об этой проблеме глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телекомпании France Télévisions.

«Не можем даже обсуждать вопросы, касающиеся снятия незаконных санкций. Они не существуют для нас, как и для наших добросовестных, добропорядочных партнеров», — подчеркнул руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел добавил, что санкции, инитиаторами которых выступили США, Великобритания и ЕС, абсолютно нелигитимны, поэтому Россия вправе их не выполнять, что она и делает.

«Не можем понять и поддержать позицию государств, которые вынуждены следовать этим абсолютно незаконным рестрикциям», — сказал Лавров.

    Последние новости

    Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана

    Лавров рассказал об отношениях Путина и Макрона

    Лавров высказался о снятии санкций с России

    Лавров прокомментировал планы Британии и Франции передать Украине ядерное оружие

    Лавров заявил о попытке рейдерского захвата российских нефтяных компаний

    Лавров прокомментировал ситуацию с российскими нефтяными танкерами

    Очевидцы вспомнили бегство зрителей с первого легального концерта группы «Кино»

    Британская армия выведет из эксплуатации Land Rover

    Мошенники нацелились на одну категорию покупателей на маркетплейсах

    Лавров сделал жесткое заявление о Зеленском

    Все новости
