13:56, 27 марта 2026Мир

В НАТО начался раскол

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lehtikuva / Markku Ulander / Reuters

В Организации Североатлантического договора (НАТО) наблюдается раскол. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в беседе с Politico.

«Вероятно, мы наблюдаем не разрыв, а раскол в трансатлантическом партнерстве. Глобальный Север берет на себя роль защитника либерального мирового порядка, в то время как Глобальный Запад становится США, которые в большей степени ориентированы на сделки», — отметил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расследование дела о перевозке украинских денег через Венгрию выявило, что миллиарды долларов утекали с Украины на Запад. Орбан подчеркнул, что миллиарды долларов непрерывно «переправлялись из нищей Украины на Запад» через Венгрию. Он отметил, что значительная часть средств была перенаправлена в США. В частности, деньги предназначались проукраинским силам.

