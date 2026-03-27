19:48, 27 марта 2026Экономика

В России задумались об ограничении вывоза бензина

РИА: В РФ планируют ограничить для производителей экспорт бензина с 1 апреля
Вячеслав Агапов

Фото: Oksana Korol / Business Online / Globallookpress.com

В России задумались о временном ограничении вывоза бензина из страны. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости.

Ограничить экспорт топлива для его производителей планируют с 1 апреля. Точные сроки этой меры пока не оговорены.

До конца июля 2026 года в стране действует запрет на экспорт бензина для непроизводителей. При этом крупным нефтяным компаниям экспорт разрешен.

Как заявил ранее вице-премьер Александр Новак, в пятницу, 27 марта, в правительстве состоится совещание с руководителями нефтяных компаний. В первую очередь следует оценить баланс и прогнозы по поводу дальнейшего развития ситуации. В целом на встрече затронут все вопросы, которые касаются обеспечения внутреннего рынка топливом в сложившихся условиях.

Накануне вице-премьер на коллегии Минэнерго заявил об угрозе стабильности топливного рынка в России из-за увеличения мировых цен. Он признал, что ситуация очень сложная, а принимать меры следует «очень срочно».

