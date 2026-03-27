Великобритания пообещала не прогибаться под Трампа

Bloomberg: Стармер пообещал, что не позволит Трампу давить на него

Премьер Великобритании Кир Стармер пообещал, что не пзволит президенту США Дональду Трампу давить на него. Его цитирует Bloomberg.

«Многое из сказанного и сделанного направлено на то, чтобы оказать на меня давление и заставить изменить свое мнение, но я этого делать не собираюсь», — подчеркнул глава правительства.

Как отмечает агентство, слова Стармера иллюстрирует, насколько конфиликт США и Ирана «подорвал так называемые особые отношения» между британцами и американцами.

Ранее Трамп поиздевался над Стармером, опубликовав фрагмент из шоу Saturday Night Live UK с пародией на британского политика. В ролике сидящий в своем кабинете премьер собирается позвонить хозяину Белого дома, чтобы сообщить ему, что Лондон больше не отправит корабли в Ормузский пролив, но опасается реакции американского лидера.