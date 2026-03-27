08:28, 27 марта 2026Мир

Великобритания пообещала не прогибаться под Трампа

Bloomberg: Стармер пообещал, что не позволит Трампу давить на него
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Премьер Великобритании Кир Стармер пообещал, что не пзволит президенту США Дональду Трампу давить на него. Его цитирует Bloomberg.

«Многое из сказанного и сделанного направлено на то, чтобы оказать на меня давление и заставить изменить свое мнение, но я этого делать не собираюсь», — подчеркнул глава правительства.

Как отмечает агентство, слова Стармера иллюстрирует, насколько конфиликт США и Ирана «подорвал так называемые особые отношения» между британцами и американцами.

Ранее Трамп поиздевался над Стармером, опубликовав фрагмент из шоу Saturday Night Live UK с пародией на британского политика. В ролике сидящий в своем кабинете премьер собирается позвонить хозяину Белого дома, чтобы сообщить ему, что Лондон больше не отправит корабли в Ормузский пролив, но опасается реакции американского лидера.

    Последние новости

    «Хотят забрать». Лавров заявил о желании США присвоить себе российские «Северные потоки»

    Российские войска лишили ВСУ «глаз и ушей» на харьковском направлении

    Европейская парфюмерия хлынула на российский рынок

    Мировой экономике спрогнозировали рецессию из-за войны в Иране

    Российский айтишник вышел на пробежку и таинственно исчез

    Спецназ ГУР МО Украины готовился к отправке на Ближний Восток и попал в Сумскую область

    Игравший с Трампом в гольф политик дерзко ответил ему на слова об Украине

    Россия провела операцию в Одесской области с двумя целями

    Песков поддержал новый запрет МОК в отношении трансгендеров

    Женщина пожаловалась на слишком большой пенис бойфренда и получила несколько советов

    Все новости
