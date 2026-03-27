07:03, 27 марта 2026

Внешность 57-летнего Хью Джекмана на новых фото вызвала споры в сети

Мария Винар

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Австралийский актер, певец и продюсер Хью Джекман подвергся обсуждениям в сети из-за внешности на новых фото. Комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

57-летнего актера запечатлели во время прогулки по Нью-Йорку. Так, знаменитость предстал перед камерами в темно-синих джинсах, белой футболке и сером свитере. Кроме того, на нем были надеты черная куртка и солнцезащитные очки-авиаторы.

Некоторые читатели портала обратили внимание на седину и худое лицо звезды «Росомахи». «Он перестал принимать стероиды?», «Я его почти не узнала», «Он давно уже потерял свою привлекательность», «Выглядит старше 57 лет и совершенно по-другому», «Он очень постарел. Когда он был женат, он выглядел хорошо», «Ботокс? Подтяжка лица?» — рассуждали они.

Однако были и те пользователи сети, которые поддержали кумира: «Он по-прежнему отлично выглядит!», «Как приятно видеть Хью таким счастливым», «На мой взгляд, ему идет седина», «Он хорошо выглядит. Несколько седых прядей лишь придают ему более солидный вид», «Он выглядит совершенно нормально. Это называется естественным старением».

В марте прошлого года сообщалось, что Хью Джекман кардинально сменил имидж на камеру.

