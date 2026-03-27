14:17, 27 марта 2026Авто

Водителей предупредили о штрафе за перекрытие выхода из подъезда

Юрист Пачулия: За перекрытие выхода из подъезда авто можно получить штраф
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Перекрытие выхода из подъезда авто чревато штрафом или эвакуацией транспортного средства. Об этом водителей предупредил преподаватель кафедры семейного и жилищного права МГЮА имени Кутафина Георгий Пачулия в разговоре с ТАСС.

По словам юриста, если машина перегородила выход из подъезда, а водитель не оставил контактный телефон для связи, можно позвонить в ГИБДД и участковому. По прибытии они зафиксируют нарушение и вызовут эвакуатор, чтобы тот отвез авто на штрафстоянку.

Пачулия подчеркнул, что, помимо этого, перекрывший выход из подъезда автовладелец будет обязан заплатить за эвакуатор. «В Москве стоимость (эвакуации автомобиля) категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил составляет 12,4 тысячи рублей, а хранение за сутки обойдется в 2,4 тысячи рублей — категории В и D с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 тонны», — поделился информацией специалист.

Ранее россиянам пригрозили штрафом за мойку машины во дворе.

