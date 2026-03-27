13:31, 27 марта 2026

Врач опроверг утверждение об идеальной температуре тела

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Врач скорой помощи Дмитрий Молодой опроверг утверждение о том, что идеальная температура тела составляет 36,6 градуса. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

Как пояснил Молодой, если измерять температуру в подмышечной впадине, то в норме она должна составлять от 35,2 до 37,3 градуса. Показатель 36,6 градуса является просто средним арифметическим значением, подчеркнул он.

Более того, как добавил доктор, даже границы нормальной температуры разных участков тела разнятся в зависимости от научного источника. «На то, что следует принимать за норму, влияет возраст, пол и даже время суток, когда проводится измерение», — написал он.

Ранее терапевт Ольга Чистик призвала не сочетать алкоголь с некоторыми лекарствами. Она предупредила, что если смешать парацетамол и спиртные напитки, то может развиться желудочно-кишечное кровотечение.

