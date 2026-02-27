Реклама

20:26, 27 февраля 2026Забота о себе

Россиян призвали отказаться от сочетания алкоголя с некоторыми лекарствами

Терапевт Чистик: Крайне опасно сочетание парацетамола и алкоголя
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fecundap stock / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт Ольга Чистик призвала россиян отказаться от сочетания алкоголя с некоторыми лекарствами. О том, с какими препаратами особенно опасно спиртное, она рассказала в беседе с РИА Новости.

«Крайне опасно сочетание нестероидных противовоспалительных препаратов, в частности парацетамола, и алкоголя. Может развиваться желудочно-кишечное кровотечение и даже серьезное поражение печени», — предупредила Чистик.

Опасным она также назвала сочетание спиртных напитков с седативными препаратами. По словам врача, алкоголь может усилить седативное свойство лекарств и даже привести к угнетению сознания и дыхания.

Кроме того, она порекомендовала не сочетать спиртное с антибиотиками. Доктор объяснила, что в этом случае либо эффективность препаратов снизится, либо образуются опасные метаболиты, отравляющие организм.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев предупредил, что риск алкоголизма выше у людей с психическими расстройствами. По его словам, спиртное помогает им на время заглушить симптомы основного заболевания, но в перспективе ухудшает состояние.

