Врач рассказал о замене гастроскопии

В некоторых случаях гастропанель может стать процедурой, способной заменить гастроскопию. Об этом рассказал доктор медицинских наук Михаил Корякин в беседе с aif.ru.

По его словам, гастроскопия является основным методом диагностики заболеваний желудка. Она позволяет выявить в том числе рак на ранних стадиях, язвы и эрозии. В свою очередь гастропанель представляет из себя анализ крови.

Корякин подчеркнул, что при отсутствии жалоб у пациента гастропанель можно использовать как скрининг, что позволяет выявить группу риска и отложить гастроскопию. При этом полноценной заменой основного метода она стать не может из-за невозможности диагностировать ряд заболеваний.

