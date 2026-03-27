05:39, 27 марта 2026

Врач рассказал о замене гастроскопии

Врач Корякин: В некоторых случаях гастропанель может заменить гастроскопию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

В некоторых случаях гастропанель может стать процедурой, способной заменить гастроскопию. Об этом рассказал доктор медицинских наук Михаил Корякин в беседе с aif.ru.

По его словам, гастроскопия является основным методом диагностики заболеваний желудка. Она позволяет выявить в том числе рак на ранних стадиях, язвы и эрозии. В свою очередь гастропанель представляет из себя анализ крови.

Корякин подчеркнул, что при отсутствии жалоб у пациента гастропанель можно использовать как скрининг, что позволяет выявить группу риска и отложить гастроскопию. При этом полноценной заменой основного метода она стать не может из-за невозможности диагностировать ряд заболеваний.

Ранее гастроэнтеролог Ангада Дхиллон рассказал, как снизить риск развития рака кишечника. С этой целью он посоветовал включить в рацион больше клетчатки.

