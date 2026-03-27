15:36, 27 марта 2026

Врачи посоветовали тренировать критически важные для долголетия мышцы

Физиотерапевт Кох: Сильные ягодичные мышцы важны для ходьбы и подъема тяжестей
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vladimir Sukhachev / Shutterstock / Fotodom

Сильные ягодичные мышцы критически важны для долголетия, сообщили физиотерапевты Тереза Марко и Эми Кох. Их рекомендацию цитирует издание Independent.

Ягодичные мышцы очень важны для самостоятельной жизни, которую должен быть способен вести пожилой человек, уточнила Марко. «Вы хотите самостоятельно выходить из метро? Хотите вставать с унитаза?» — назвала причины тренировать эти мышцы она.

Сильные ягодичные мышцы важны для правильного положения таза, движения при ходьбе, беге и даже стоянии на одной ноге, добавляет Эми Кох. «Эти мышцы также помогают поддерживать поясницу во время подъема тяжестей и предотвращают травмы колена», — уточнила она.

Ранее невролог Давид Перес Мартинес рассказал, что 40 процентов случаев деменции можно предотвратить или отсрочить. По словам Мартинеса, профилактика деменции подразумевает комплексный подход, но если бы ему пришлось выбирать только одну меру, он бы остановился на физических упражнениях.

