ВСУ предупредили о новом ударе из-за властей Украины

Нардеп Ивченко: Непринятие властями бюджета в апреле ударит по обеспечению ВСУ

Если апрельские изменения в бюджет не будут приняты властями, это поставит под угрозу обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом предупредил депутат Верховной Рады республики Вадим Ивченко в эфире «Вечер.LIVE».

Он уточнил, что это ударит по контрактной армии, а также зарплатам военнослужащим, которые невозможно будет увеличить.

«Вчера мы общались с Главнокомандующим ВСУ господином [Александром] Сырским, и он говорит о том, что следующий месяц важен относительно принятия нового бюджета или изменений в бюджет по Министерству обороны», — добавил нардеп.