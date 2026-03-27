20:41, 27 марта 2026

Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон

Xiaomi представила дешевый смартфон Redmi 15 5A — с 5G и большим аккумулятором
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aly Song / Reuters

Корпорация Xiaomi представила ультрадешевый смартфон Redmi 15 5A. Об этом сообщает издание Notebookcheck.

По словам журналистов медиа, новый аппарат — самый дешевый в линейке актуальных устройств бренда. Он вышел для рынка Индии, где оценивается в 16,5 тысячи индийских рупий, или около 14 тысяч рублей. Также авторы обратили внимание, что дешевый аппарат получил поддержку связи 5G и большой аккумулятор емкостью 6300 миллиампер-часов.

Новый смартфон имеет 6,9-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 герц. Redmi 15 5A оснащен процессором Unisoc T8300 и минимум четырьмя гигабайтами оперативной памяти. У телефона есть 64 гигабайта встроенной памяти и слот для карт microSD.

Устройство оснащено одинарной 32-мегапиксельной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Смартфон имеет 3,5-миллиметровый разъем для проводных наушников. Также он получил операционную систему (ОС) HyperOS 3.0 на базе Android 16 и гарантию получения патчей безопасности до 2032 года. Неизвестно, появится ли Redmi 15 5A на других рынках, кроме индийского.

Ранее стало известно, что корпорация Xiaomi перестанет поддерживать MIUI и выпускать обновления для операционной системы. Окончательно ОС заменит HyperOS.

